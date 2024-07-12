Sinema salonları bu hafta birbirinden farklı türde 8 yeni filme ev sahipliği yapıyor. İşte bu haftanın öne çıkan filmleri.

KASIRGALAR

Gerilim ve aksiyon sevenlerin ilgisini çekecek olan "Kasırgalar", Lee Isaac Chung yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Kiernan Shipka, David Corenswet, Sasha Lane ve Maura Tierney’in paylaştığı film, 1996’da büyük ilgi gören ve dünya genelinde 494,6 milyon dolar hasılat elde eden "Twister"ın bağımsız bir devam hikayesini anlatıyor. Film, hortumların gücünü tahmin etmeye ve kontrol altına almaya çalışan iki ekibin maceralarını konu alıyor.

BENİ AY'A UÇUR

Scarlett Johansson ve Channing Tatum’un başrollerini paylaştığı "Beni Ay’a Uçur", romantik komedi türünde bir yapım olarak izleyicilerin beğenisine sunuluyor. NASA’nın riskli Ay'a iniş görevinin ters gitmesi ihtimaline karşı hazırlanan sahte Ay’a iniş videosu sırasında yaşanan komik ve romantik olayları anlatan filmin yönetmen koltuğunda Greg Berlanti oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Woody Harrelson, Jim Rash, Ray Roman, Peter Jacobson ve Christian Clemenson da yer alıyor.

ANNE, KALK!

Niclas Larsson’un yönettiği "Anne, Kalk!", komedi ve dram türlerini harmanlayarak izleyiciye ilginç bir hikaye sunuyor. Ewan McGregor, Rhys Ifans, Taylor Russell, Ellen Burstyn, Lake Bell ve F. Murray Abraham’ın rol aldığı film, bir mobilya mağazasında yeşil bir kanepeye oturup kalkmayı reddeden bir annenin ve onun sebebini anlamaya çalışan çocuklarının yaşadığı olayları konu ediyor. Kardeşler, bu süreçte hayatlarını değiştirecek aile sırlarını ortaya çıkarıyor.

MAXXXINE

Ti West’in yönettiği "MaXXXine", 70'lerdeki çiftlik evi katliamından sağ çıkan Maxine’in Hollywood yıldızlığına giden zorlu yolculuğunu anlatıyor. Maxine, kötü bir iş kolundan sonra hayalini kurduğu yıldızlık kariyerine adım atarken çeşitli maceralara atılıyor.

IŞIKLARI SÖNDÜRME

Andy Fickman’ın yönetmenliğini üstlendiği "Işıkları Söndürme", bir müzik festivaline gitmek için yola çıkan bir grup arkadaşın karşılaştıkları doğaüstü olayları konu alıyor. Jarrett Austin Brown, John Bucy ve Bella DeLong’un oynadığı film, gerilim dolu anlarıyla dikkat çekiyor.

CİN KÖYÜ

Anastasiya Budakva’nın yönettiği "Cin Köyü", haftanın yerli korku filmleri arasında öne çıkıyor. Film, doğaüstü olaylarla dolu bir köyde yaşanan dehşet verici anları beyaz perdeye taşıyor.

VEFK-İ CİN SEKAR

Cemal Fidan’ın yönettiği "Vefk-i Cin Sekar", oğlunun mürüvvetini görmek isterken kendi hayatını tehlikeye atan bir kadının korku dolu hikayesini anlatıyor. Film, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.

LUMME

Atakan Şatıroğlu’nun yönettiği "Lumme", farkında olmadan kendisine genç bedenler arayan bir ruhun radarına giren bir ailenin yaşadığı korkunç olayları konu alıyor. Film, gerilim ve korku unsurlarını bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Bu hafta sinema salonlarında geniş bir yelpazede sunulan bu filmler, izleyicilere keyifli ve heyecan dolu anlar yaşatmayı vaat ediyor.