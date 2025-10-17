Ekim ayının üçüncü haftasında yatırım piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, yatırımcısına kazandıran ve kaybettiren araçlar açıklandı. Borsa, döviz, altın ve fonlar haftayı farklı oranlarda değer değişimiyle kapattı.

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, haftalık dalgalı seyir sonrası 10.208,76 puan ile önceki haftaya göre yüzde 4,77 değer kaybederek haftayı kapattı. Endeks haftalık bazda en düşük 10.053,74, en yüksek ise 10.683,00 puanı gördü.

Altın yatırımcısına kazandırdı

Kapalıçarşı’da gram altın haftayı yüzde 7,74 artışla 5.760 TL’den tamamladı.

Cumhuriyet altını : %7,69 yükseliş, 38.842 TL

Çeyrek altın: %7,74 artış, 9.648 TL

Altın, yatırımcısına haftalık bazda en yüksek kazancı sağlayan araç oldu.

Döviz ve fonlar

ABD doları: %0,30 artış, 41,9530 TL

Euro: %1,30 düşüş, 49,0060 TL

Yatırım fonları bu hafta %0,32 değer kaybederken, emeklilik fonları %0,71 geriledi.

Kıymetli maden fonları öne çıktı

Yatırım fonları kategorisinde en çok kazandıran fonlar yüzde 3,37 ile kıymetli maden fonları oldu. Bu fonlar altın ve diğer değerli metaller üzerinden yatırım yapan kişiler için haftanın kazançlı araçları arasında yer aldı.