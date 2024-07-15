Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin 8. yılında şehitlerimiz dualarla anıldı. FETÖ Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin yıldönümünde, Marmaris Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

Pineta Club Hotel’de gerçekleştirilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma yemeği, Marmaris Müftüsü Dr. Yunus Acar’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan ev sahipliği yaptı.

Programa yoğun katılım

Yemekte ayrıca Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Neslim Eski, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, İlçe Jandarma Komutanı Murat Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce ve İlçe Mal Müdürü Nalan Çalışkan da hazır bulundu.