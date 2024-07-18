DİYARBAKIR (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1781'inci gününde sürüyor.

Arslan, beraberinde eşi Alime Arslan, Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ve Öz Sağlık-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm ile Diyarbakır annelerini, oturma eylemi yaptıkları eski HDP il binası önünde ziyaret etti.

Anne ve babalarla görüşen Arslan, onlara gül verdi.

Mahmut Arslan, burada gazetecilere, evlatlarına kavuşmak için başlattıkları mücadelede ailelerin hep yanında yer aldıklarını söyledi.

Ailelerin, terörle mücadele konusunda en etkili mücadele yöntemini benimsediklerini ifade eden Arslan, "Ellerinde sadece çocuklarının fotoğrafları ile terör örgütünün uzantısı siyasi partinin önünde 1781 gündür onurlu bir şekilde evlat nöbeti tutuyorlar. Bu, ülkemizi bölmek isteyen ihanet şebekelerine karşı soylu bir mücadeledir. Evlatlarını talep ederken ülkemizin bütünlüğünü de üniter yapısını da savunan, Türk bayrağının arkasında yer alan bu insanlara hem devletimiz hem de milletimiz olarak şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Arslan, ailelerin oyuncakla oynaması gereken yaşta terör örgütü tarafından zorla veya kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma mücadelesi verdiğine işaret ederek, çocukların dağda zorla tutulduğunu ve terör örgütü tarafından zorla ellerine silah verildiğini belirtti.

Kandırılarak ya da zorla dağa götürülen çocuklara çağrıda bulunan Arslan, şunları kaydetti:

"Gelin evlatlarımız, kardeşlerimiz, yavrularımız, bu hainlerin, bu alçakların oyununu bozalım. Bunların baskılarına, tehditlerine boyun eğmeyin. Gelin, annenizle, babanızla kucaklaşın, devletimizin şefkatli ellerine kendinizi teslim edin. Terör örgütünün siyasi uzantısının bu taktiklerini artık boşa çıkaralım. Sizleri, burada annenizle babanızla kucaklaşmaya davet ediyoruz. Bu terör örgütünün uzantısı siyasi parti ve onların uzantılarına da çağrı yapıyoruz. Gittiğiniz yol, yol değil. Her gün biraz daha çöküyor, biraz daha yok oluyorsunuz. Gelin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olun ve bu ülkenin çocukları olarak bu topraklarda eşit yurttaş olarak yaşayın, evlatlarımızı annelerine, babalarına teslim edin."

Arslan, terörle mücadelenin kararlılıkla sürmesinin önemine dikkati çekerek, tek bir terör örgütü mensubu kalmayıncaya kadar sürdürülecek bu mücadelenin destekçisi olduklarını ifade etti.

