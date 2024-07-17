ANKARA (AA) - HAK-İŞ ve Arnavut İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSSH), "Filistin'in haklı davasında desteklerini ulusal ve uluslararası kamuoyuna anlatmak, Filistinlilerin sesini duyurabilmek için birlikte mücadele etme kararlılığında olduklarını" duyurdu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve KSSH Genel Başkanı Kol Nikolla, bildirinin kamuoyuna duyurulması öncesinde konfederasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Arslan, Filistin konusunda geçmişte yaşanan gelişmeleri anımsatarak, konunun 7 Ekim ile sınırlı görülmesinin yanılgıya neden olacağını bildirdi.

HAK-İŞ'in kuruluşundan bu yana Filistin halkının yanında yer aldığını anlatan Arslan, başkenti Kudüs olan bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Filistin'deki soykırımı katıldıkları uluslararası platformlarda anlatmaya çalıştıklarına işaret eden Arslan, ITUC Genel Sekreterinin Bahreyn'deki son kongrede "İsrail'in soykırım yaptığını" söylemesinin, HAK-İŞ'in çabalarının meyve verdiğini göstermesi bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

Arslan, şöyle konuştu:

"Bütün dünya sussa da bütün insanlık Filistin'de olup bitenleri görmezden gelse de biz susmayacağız. Filistin'de olup bitenleri dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Kendimiz de kurumumuz da bu konuda mücadelemizi, desteğimizi sürdüreceğiz. Avrupa Birliği, BM Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların gözü önünde Filistin'de sadece kadınlar, çocuklar, yaşlılar ölmüyor, insanlık ölüyor. İnsanlığın ölümünü seyredenleri buradan bir kez daha lanetliyoruz, kınıyoruz ve onların elbette bir gün hesap vereceğinden kuşkumuz yok."

- "Filistin konusuna bütün Arnavutluk halkı duyarlı"

KSSH Genel Başkanı Nikolla ise Filistin konusuna bütün Arnavutluk halkının duyarlı olduğunu ifade etti.

Arnavutların soykırım ve katliam durumlarını en iyi bilen halklardan olduğunu söyleyen Nikolla, Filistin halkının yaşadığı katliamı birçok platformda dile getirmeye çalıştıklarını belirtti, Filistin konusundaki tutumları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya teşekkürlerini iletti.

Filistin halkına yapılan adaletsizliği, katliamı kınamak için HAK-İŞ ile birlikte hareket etmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Nikolla, Genel Başkan Arslan'a da Filistin duyarlılığı için teşekkür etti.

- Filistin'e destek bildirisi

Konuşmaların ardından Arslan ve Nikolla'nın imzaladığı Filistin'e destek bildirisi okundu.

"HAK-İŞ ve KSSH olarak, Filistin’in haklı davasında desteğimizi ulusal ve uluslararası kamuoyuna anlatmak, Filistinlilerin sesini duyurabilmek için birlikte mücadele etme kararlılığımızı güçlü bir şekilde ifade ediyoruz." sözleriyle başlayan bildiride, Filistin'de, özellikle Gazze'de yüzyılın trajedisi ve insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birinin yaşandığı belirtildi.

Bildiride, "Siyonist İsrail, Gazze'yi bir açık hava hapishanesine dönüştürmüş, uluslararası hukuku hiçe sayarak, sistematik bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde ciddi insan hakları ihlalleri yaparak soykırım gerçekleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

HAK-İŞ ve KSSH'nin İsrail’i en güçlü şekilde kınadığı kaydedilen bildiride, Orta Doğu'da kalıcı barış için iki devletli çözüm anlayışıyla başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasının sağlanması, Filistinlilerin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntılarının acilen giderilmesi, İsrail'in, Gazze'deki insanlık dışı abluka, yasadışı yerleşim faaliyetlerinden, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmesi istendi.