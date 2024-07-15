HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Başkanı Gültekin Şimşek, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili yayımladığı bildiride, milletin birliğinin ve direnişinin altını çizdi. Şimşek, "15 Temmuz darbe girişimini engellemek için milletimizin büyük bir kesimi bir araya geldi, sivil toplum kuruluşları, medya ve halkımız birlik içerisinde hainlere karşı tek vücut oldu. 15 Temmuz, demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi olarak tarihe altın harflerle yazıldı," dedi.

Demokrasi için can verenler

Şimşek, "15 Temmuz gecesi, demokrasiye, vatana ve millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi olmuştur. O gece şehitlerimiz, gazilerimiz ve milyonlarca vatan evladı ile tarihi bir direniş gerçekleştirilmiştir," ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun, Türkiye’nin beka sorununa ve milli iradesine karşı yapılan bu hain saldırılara karşı ilk sokağa çıkan ve canını ortaya koyan bir tutum sergilediğini belirten Şimşek, "HAK-İŞ, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuştur," dedi.

Şehitlere minnet, gazilere şükran

Şimşek, "15 Temmuz gecesi HAK-İŞ üyesi Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen şehit olmuş, onlarca üyemiz de gazi olmuştur. Şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz," dedi.

Hainlere karşı demokrasi nöbeti

HAK-İŞ'in darbe girişimi içerisinde yer alan hainlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini ve demokrasi nöbetlerinde en önde yer aldığını vurgulayan Şimşek, "26 gün boyunca Türkiye’nin her bölgesinde bu terör örgütüne karşı teşkilatımızla birlikte mücadele ettik. Ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiğimiz etkinlik, sempozyum, konferans ve panellerde 15 Temmuz bilincini uyanık tutmaya ve darbeci zihniyeti telin ederek milletimizin yazdığı destanı gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz," dedi.

Türkiye aşkına" 15 Temmuz'u unutmayacağız

Şimşek, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 15 Temmuz’u unutmamayı, unutmayacağını ve unutturmayacağını ilke olarak benimsediğini belirterek, "Bu yıl da “Türkiye Aşkına” diyoruz ve 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize ise şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun," ifadelerini kullandı.