2024 yılının tamamlanmasına günler kala KKTC’nin gelecekle ilgili çabaları ve yabancı ülkelerin yetkilileriyle görüşme trafiği tüm hızıyla devam ediyor.

Şimdilerde yeni yıl resepsiyonları var. Bunlardan biri de geçen akşam gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki akşam katıldığı BM’nin düzenlediği yıl sonu resepsiyonunun ardından yaptığı açıklamada, “Rum lider ile her zaman yapıcı görüşme yapmaya hazır olduğunu” söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte katıldığı Birleşmiş Milletler’in ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de düzenlediği yılsonu resepsiyonunun ardından açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğindeki resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis eşleriyle birlikte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resepsiyon sonrası basına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler’e ve resepsiyona katılanlara teşekkür ederek, iyi seneler ve kutlayan herkese mutlu Noeller diledi.

Rum lider ile her zaman yapıcı görüşme yapmaya hazır olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, mütekabiliyet vurgusu yaptı ve Kıbrıs Türklerinin kendi devletleri olduğunun altını çizdi.

“Hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar için daha iyi bir gelecek istiyorum. Önemli olan karşılıklı anlayıştır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Hristodulidis’ten Kıbrıs Türklerine yönelik daha anlayışlı bir tutum ortaya koymasını beklediğinin ve Kıbrıs Türklerinin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemenlik hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

Yeni geçiş kapılarının açılması ile Kıbrıslı Türkler ve Rumların daha iyi ilişkiler içinde olacağı temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni geçiş kapıları için görüşmelerin yakında olacağını da sözlerine ekledi.



Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlandırılması, adada yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebilecektir” dedi.

Fidan, önceki gün, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma çabalarına ilişkin Fidan, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlandırılması, adada yeni bir silahlanma yarışını da tetikleyebilecektir. Milli davamız Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinden ve eşit uluslararası statüsünden vazgeçmemiz söz konusu olamaz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm platformlarda bu hususu vurgulamaktayız" dedi.

Fidan, Yunanistan'la pozitif gündem doğrultusunda çalışmayı sürdürdüklerini kaydederek, "Batı Trakya Türk azınlığını ve 12 adalarda yaşayan soydaşlarımızın haklarının korunması yönündeki girişimlerimize devam ediyoruz. Diğer yandan Ege ve Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımızı hem sahada hem masada kararlılıkla koruyoruz." diye konuştu.

Gözle görülen o ki artık çözüm için atılacak adımlar 2025 yılına kaldı.

İnşallah yeni yılda çok çeşitli mevcut sorunların tamamı, hiç değilse de büyük bölümü son bulur. KKTC artık sırtında taşıdığı yüklerden ve prangalardan kurtulmalıdır.