A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan karşısında alınan 4-1’lik galibiyetin ardından hedeflerini açıkladı: “Önemli adımlar attık. İnşallah nasip olur.”

Çalhanoğlu: Takım olarak mutluyuz

Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, takımın performansından memnuniyetini dile getirdi:

“Kocaeli halkına teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün. Başkanımıza, hocama ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bugün benim için 101’inci maçtı. Umarım daha niceleri olur. Takım olarak çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Averaj için de çok önemli bir skor” dedi.

"Bireysel başarıdan çok takımın kazanması önemli"

Çalhanoğlu, bireysel performansı ön plana çıkarmak yerine takım başarısına odaklandığını belirterek şunları söyledi:

“Bireysel performansımı konuşmayı sevmiyorum. Önemli olan takımın kazanmasıydı. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Çok iyi hazırlandık, önemli maçlardı bizim için.”

Deneyimli futbolcu ayrıca, forma giydiği eski efsane oyunculara ve hocalarına teşekkür ederek, “Onlar sayesinde büyük oyuncu oldum” dedi.

"Hedef Dünya Kupası"

Çalhanoğlu, Türkiye’nin en büyük hedefini ise şu sözlerle açıkladı:

“Hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak. Önemli adımlar attık. İnşallah nasip olur.”