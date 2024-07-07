Kaptanımızdan duygusal teşekkür!

Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendiğimiz maçın ardından duygusal bir açıklama yaptı. Çalhanoğlu, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibimize, masörlerimize, aşçılarımıza ve bizi koruyan komutanlarımıza teşekkürler. Maalesef buraya kadarmış. Ancak milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda mağlubiyet de olur. Maç sonunda taraftarlarımızın bizi ayakta alkışlaması güzel bir sinyal" ifadelerini kullandı. Büyük bir gurur yaşadığını da dile getiren Kaptan Çalhanoğlu, "İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, ayaklarına, yüreklerine sağlık" diye konuştu.