Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. İki bakan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan desteğini yineleyerek, ülkede sürdürülebilir bir siyasi çözüm için kapsamlı bir geçiş sürecinin gerekliliğini vurguladı.

Suriye’de istikrar ve güvenlik için ortak adımlar atılacak

Görüşmede, Suriye’nin terörist unsurlardan temizlenmesi ve ülkedeki güvenlik ile istikrarın sağlanması gerektiği üzerinde de duruldu. Fidan ve Lavrov, geçtiğimiz hafta da benzer bir görüşme yapmış ve bu meseleye dair ortak bir anlayış ortaya koymuşlardı.

Geçtiğimiz hafta da görüşme gerçekleşmişti

Geçtiğimiz hafta yapılan telefon görüşmesinde de Suriye’deki terörist grupların etkisiz hale getirilmesi ve bölgedeki güvenliğin sağlanması öncelikli konular arasında yer almıştı. Bu sürekli diplomatik temaslar, iki ülke arasında Suriye meselesine dair ortak bir yol haritası oluşturma çabalarının göstergesi olarak değerlendiriliyor.