Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu, ticaret konuları ve bölgesel meseleler ele alındı.

Ticaret ve İkili İlişkiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kremlin'deki görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin "fevkalade iyi" gittiğini belirtti. Fidan, "Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var" diyerek, ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna ve Suriye Meselesi

Görüşmede Ukrayna ve Suriye'deki durumlar da gündeme geldi. Fidan, "Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız. Suriye konusunda iki lider olarak ortaya koyduğunuz istikrar politikasını devam ettirme konusunda biz de elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu konuların Moskova'daki diğer temaslarında da ele alındığını aktaran Fidan, Türkiye'nin bölgesel istikrar için aktif rol almaya devam edeceğini belirtti.

Diplomatik Kaynaklardan Bilgiler

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşme sırasında Fidan, Putin ile ekonomik işbirliği, enerji projeleri ve güvenlik konularında da görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda, görüşmenin verimli geçtiği ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da pekiştirildiği vurgulandı.