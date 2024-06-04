Hande Erçel, Özgür Mansur imzalı siyah dantel bir elbiseyle ödül törenine katıldı. Saç ve makyajıyla da göz kamaştıran oyuncu, Yılın Moda İş Birliği Ödülü'ne layık görüldü. Sahneye çıkarken etek ucunun ayakkabısına takılmasıyla Erçel zor anlar yaşadı. Yürümekte zorlandığı için sahne önünde elbisesini düzeltmeye çalışan Erçel, uzun uğraşlar sonunda başarılı olabildi.

Yardımına ünlü isimler koştu

Tek başına elbisesini düzeltmeye çalışan Erçel'e gecenin sunucuları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı koştu.

Sevgilisini sahneye uğurlayan Hakan Sabancı'nın o anlar da yardım etmemesi herkesi şaşırttı. Bazı kaynaklara göre Sabancı, Erçel'in kendi çabasıyla sorunu çözmesini istedi.

Olayın sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Sabancı'nın tavrını eleştirirken, bazıları da Erçel'in kendi problemini çözebilecek kadar güçlü olduğunu savundu.