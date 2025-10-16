Kalp krizi geçiren ünlü sanatçı Fatih Ürek, yoğun bakımda entübe edildi. Doktoru kalp ve tansiyonunun normale döndüğünü belirtirken, beyinle ilgili belirsizlikler sürüyor.
Fatih Ürek entübe edildi
Kalp krizi geçiren ünlü sanatçı Fatih Ürek, uzun süren müdahale sonrasında hayata döndürüldü ve yoğun bakımda entübe edildi. Doktoru, kalp ve tansiyonunun normale döndüğünü belirtirken, beyinle ilgili belirsizliklerin devam ettiğini açıkladı.
Canlı yayında Hakan Ural’dan açıklama
Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında konuşan Hakan Ural, doktorundan aldığı bilgileri paylaştı:
-
"Kalp fonksiyonlarında bir sıkıntı yok.
-
Muhtemelen alması gereken kan sulandırıcıyı almadı.
-
Risk almamak adına entübe edildi.
-
Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar."
Beyin fonksiyonlarıyla ilgili belirsizlik sürüyor
Doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu, kalp fonksiyonlarının normale döndüğünü ancak beynin oksijensiz kalma süresine dair belirsizliklerin sürdüğünü belirtmişti. Fatih Ürek, halen yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.
Dostları hastaneye akın etti
Ünlü sanatçının yakın dostları Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan, hastaneye giderek Ürek’in ailesine destek verdi ve moral sağladı.