İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Sibel Gedik'in (45) akita cinsi 'Haki' isimli köpeğini tekmeleyerek öldüren tutuksuz sanık Levent Türksever'e (64) alt sınırdan altı ay hapis cezası verildi. Bu ceza da “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulanarak 3 ay 22 güne düşürülüp 6 bin 720 TL para cezasına çevrildi.

Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi’nde 7 Temmuz 2023 günü Sibel Gedik, dört yaşındaki erkek akita cinsi 'Haki' adlı köpeğini sokağa çıkardı. Köpeğinin tuvalet ihtiyacını giderip, gezdiren Gedik, ardından alışveriş için yakındaki bir fırına gitti. Fırının bahçesinde başka bir müşteriye ait bağlı olmayan küçük bir köpek olduğunu fark eden Gedik, içeri girmeyip dışarıda bekledi. Bu sırada bahçedeki köpek, 'Haki'ye doğru koşmaya başladı. Küçük köpeğin sahibi Levent Türksever de gelip, Gedik'in köpeğine tekme attı. Türksever, bu sırada ayağının kayması sonucu düştü.

O anlar güvenlik kamerasında

Tekrar ayağa kalkan Levent Türksever, bu defa 'Haki'nin karnına tekme attı. Aldığı darbeyle yere yığılan 'Haki' isimli köpek öldü. O anlar, fırının güvenlik kamerasına yansıdı. Sibel Gedik'in şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Türksever, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Türksever hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan iddianame hazırlandı. Levent Türksever için 5199 Sayılı Hayvanlar Koruma Kanunu'na göre, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile bazı haklarından yoksun bırakılması talep edildi.

Sanık “Öldürme kastım yoktu” diye savunma yaptı

Karşıyaka 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Levent Türksever katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Savcı, iddianamede istenilen cezayı mütalaada da talep etti. Duruşmada sanığın yazılı savunması okundu. Tutuksuz sanık Levent Türksever, savunmasında, "Kendi köpeğime yönelik saldırıyı önlemek için meşru savunmada bulundum. Öldürme kastım yoktu. Beraat talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

“Haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulandı

Ardından karanını açıklayan hakim, sanık Levent Türksever'in “Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” suçunu işlediğinin anlaşıldığı, takdiren alt sınırdan olmak üzere altı ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Hâkim, Türksever'in cezasını önce dörtte bir oranında “haksız tahrik” indirimi uygulanarak 4 ay 15 güne düşürdü. Ardından “iyi hal” indirimi de yapıp bu cezayı da 3 ay 22 güne indirip 6 bin 720 TL para cezasına çevirerek davayı bitirdi.