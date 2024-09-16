Türkiye'nin 63 yıllık köklü otobüs firması Hakiki Koç Turizm, sosyal medyada iflas ettiği yönündeki iddialarla yeniden gündeme geldi. Uzun yıllardır sektörde görünmeyen firma hakkındaki spekülasyonlar, firmanın geleceği hakkında merak uyandırdı.

Kuruluş ve ilk yıllar

Hakiki Koç Turizm, 1963 yılında İzmir merkezli olarak kuruldu. İlk filosu dört adet 1960 model Mercedes otobüsten oluşuyordu. Firma, kısa sürede İzmir’den İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirlere seferler düzenleyerek geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

Uluslararası büyüme

Yıllar içinde uluslararası taşımacılık alanına adım atan Hakiki Koç, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkelere seferler düzenlemeye başladı. Bu genişleme, firmanın adını yurtdışına taşıdı ve uluslararası alanda tanınmasını sağladı.

Yönetimsel sorunlar ve satış iddiaları

Kurucu Mehmet Niyazioğlu’nun vefatının ardından, firmanın yönetiminde sorunlar yaşandığı öne sürüldü. Yönetimsel zorlukların ardından, 2010 yılında Hakiki Koç’un Asya Tur’a satıldığı iddia edildi. Ancak bu satışın ardından firmanın taşımacılık sektöründe görünür bir faaliyet göstermediği belirtiliyor.

Sosyal medyada iflas iddiaları

Son dönemde sosyal medyada Hakiki Koç Turizm’in iflas ettiği yönünde yayılan haberler, birçok kişinin dikkatini çekti. Ancak, firma yetkililerinden veya resmi kaynaklardan bu iddiaları doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

Sonuç ve gelecek perspektifi

Hakiki Koç Turizm’in durumu hakkındaki spekülasyonlar, firmanın sektör içindeki geleceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Sosyal medyada yayılan iflas iddiaları doğrulanmamış olsa da, firmanın sektördeki görünürlüğü ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi açıklamaların beklenmesi gerekiyor.