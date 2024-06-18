Boston’daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde Türkiye’ye iadesinin görüşüldüğü duruşmada Tok, turuncu tutuklu kıyafeti ile getirildi. Tok’un avukatı Brendan Kelly, davanın düşmesi ve Tok’un tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Tutukluluk hali devam edecek

Yargıç, Tok’un avukatının ve savcının açıklamalarının ardından Tok’un tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar verdi. Tok’un bir sonraki duruşmaya farklı bir avukatla katılması beklenirken, mevcut avukatı Kelly duruşma sonrası sorulara cevap vermeden adliyeden hızla uzaklaştı.

Timur Cihantimur ABD vatandaşı olduğu için ayrı yargılanacak

Annesi ile aynı duruşmada yargılanmayan Timur Cihantimur’un ABD vatandaşı olduğu gerekçesiyle Türkiye saatiyle 20.30’da ayrı bir duruşmada Türkiye’ye iade talebi ele alınacak.

Oğuz Murat Acı'nın ailesi adliyedeydi

Oğuz Murat Acı’nın aile üyeleri duruşmaya katılarak, duruşma sonrası basına açıklamalarda bulundu. Ellerinde "Oğuz Murat Acı için adalet" yazılı pankartlar açan aile üyeleri, duruşmanın ertelendiğini ifade etti. Acı’nın babası Özer Acı’nın kuzeni Lütfiye Çiçek, davanın ilk duruşması olması nedeniyle heyecanlı olduklarını dile getirerek, “Ben ABD’nin adaletine sonsuz güveniyorum. Gerçekten doğru kararı vereceklerine inanıyorum” dedi.

"Kendi çocuğuna da büyük zarar veriyor"

Eylem Tok’a seslenen Çiçek, “O sadece bizim kuzenimizin çocuğuna değil, aslında kendi çocuğuna da çok büyük bir yanlış yapıyor ve çok büyük bir zarar veriyor. Eğer Türkiye'deyken hiç bunlar yaşanmadan ailenin yanında olsaydı ve çocuğunu teslim etmiş olsaydı şimdi hiçbir şekilde kendi de bu sıkıntıları çekmeyecekti” dedi.

"Nasıl bir annelik bu?"

Eylem Tok’un kendisini anne olarak savunduğunu belirten Çiçek, “Nasıl bir annelik bu? Bir anne evlatsız kaldı, bir çocuk babasız kaldı. Yani bu mu annelik adaleti? Ben gerçekten bunu çok merak ediyorum” dedi.

"Pervin Abla, bugün emin ol o yüzde hiçbir eser yoktu"

Acı'nın annesi Pervin Acı’nın Eylem Tok’un yüz ifadesini çok merak ettiğini dile getiren Çiçek, “Ama bugün Pervin Abla, bugün emin ol o yüzde hiçbir eser yoktu. Çünkü bütün salon sadece sizin için oradaydı. Onları destekleyen hiç kimse yoktu” ifadelerini kullanarak, Eylem Tok’un yüzünde sadece korku olduğunu açıkladı.

"Katil Annesi Olmak Nasıl Bir Duygu?"

Turks in Boston Derneği’nin kurucusu Esat Gök, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Mahkeme sonucunda Eylem Hanım’a ‘Katil annesi olmak nasıl bir duygu?’ diye sordum. Kendisi de ‘Allahu ekber’ dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Ama biz kesinlikle bu süreçte kendisinin bu alaycı tavrını ağır bir şekilde ödeyeceğine eminiz” dedi.

"Kendisinin ve Oğlunun Rahat Uyku Uyuyamadığından Yüzde Yüz Eminiz"

Gök, Eylem Tok’un duruşmada çok tedirgin ve gergin olduğunu belirterek, “Kendisine nefret dolu bakan kalabalığın etkisinden bayağı bir rahatsız oldu. Şu an içerisindeki korkunun ben katlanarak arttığı kanaatindeyim. Ama kendisinin ve oğlunun rahat uyku uyuyamadığından yüzde yüz eminiz” dedi.

Öte yandan, Timur Cihantimur'un "taksirle öldürme ve yaralama", annesi Eylem Tok'un ise "suçluyu koruma" suçlarından Türkiye'ye iadesi isteniyor.