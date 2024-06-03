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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri de belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Akış'ın, işlemler için Hakkari'ye götürüleceği öğrenildi.

Bunun üzerine Van'da bulunan Akış, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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