İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mehmet Sıddık Akış’ın PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı ve örgüt adına çeşitli yasadışı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Akış’ın, örgüte sözde vergi topladığı, terörist cenazeleri ve yasadışı yürüyüşler organize ettiği, esnafa baskı yaptığı, örgütle irtibatını sürdürdüğü ve küçük yaştaki çocukları örgüte katılım için kandırdığı iddia edildi. Ayrıca, teröristleri evinde barındırdığı ve örgüt karşıtı vatandaşları tehdit ettiği belirtildi. Akış hakkında “Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Örgüt Propagandası Yapmak” suçlarından Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davasının devam ettiği ve Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında gözaltında olduğu ifade edildi.

Yeni Başkan Vekili Ali Çelik

Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak Mehmet Sıddık Akış’ın görevden uzaklaştırıldığı ve yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik’in Belediye Başkan Vekili olarak atandığı açıklandı.