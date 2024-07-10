Bunlar da ilginizi çekebilir

Hudut birlikleriyle koordineli düzenlenen operasyonda, atla getirilen iki çuvalda 23 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kapsamda, İran sınırında uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.