Bunlar da ilginizi çekebilir

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahya M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Boran M. tedavi altına alındı.

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kastamonu'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga ya dönüşen tartışmada oğul Nusret M, babası Ahya M. ve kardeşi Boran M'yi tabancayla vurdu.

Gazi Mahallesi'nde baba Ahya M. ve oğlu Nusret M. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir kişi, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü, kardeşini de yaraladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.