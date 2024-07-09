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Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi ile minibüsteki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüksekova-Hakkari kara yolunun Dilektaşı köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 30 D 1002 plakalı yolcu minibüsü ile 33 AYM 22 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüs ü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

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