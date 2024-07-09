HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.
Yüksekova-Hakkari kara yolunun Dilektaşı köyü yakınlarında sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 30 D 1002 plakalı yolcu minibüsü ile 33 AYM 22 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi ile minibüsteki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.