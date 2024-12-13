Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Karlı köyü yakınlarında buzlanan yolda meydana gelen kazada, Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görevli 11 öğretmen yaralandı. Minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Minibüsün sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemezken, kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralı öğretmenler, olay yerine gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.