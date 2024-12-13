Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Karlı köyü yakınlarında buzlanan yolda meydana gelen kazada, Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görevli 11 öğretmen yaralandı. Minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Küçükçekmece D-100'de alev alan otomobil trafiği felç etti Küçükçekmece D-100'de alev alan otomobil trafiği felç etti

Minibüsün sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemezken, kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Hakkari'de Minibüs Kazası 11 Öğretmen Yaralandı-1

Yaralı öğretmenler, olay yerine gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA