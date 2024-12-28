Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

Kaza detayları

Bugün öğle saatlerinde Yüksekova-Esendere yolunda O.T. yönetimindeki 30 AAB 475 plakalı Nissan marka otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine ambulans ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralıların durumu

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.