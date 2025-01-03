Antalya'da hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un ardından sanat ve siyaset dünyası yasa boğuldu. Hakkı Bulut, Tayfur'un en büyük pişmanlığını açıkladı. İşte detaylar…

Hakkı Bulut: "Onun azabını yaşıyorum"

Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024'te yüksek tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tayfur'un yol arkadaşı Hakkı Bulut ise, TGRT Haber'deki açıklamasıyla sanatçının yaşamındaki en büyük pişmanlığı gün yüzüne çıkardı.

Hakkı Bulut, Tayfur'un müteahhitlik döneminde yaşadığı bir olayı aktararak, "Yaptığı daireleri çalıştığı insanların üzerine geçirdiğini ve bunun azabını yaşadığını bana söyledi," dedi.

"Sanatçılar hayattayken değeri bilinmeli"

Hakkı Bulut, sanat dünyasının büyük kayıplar yaşadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir insana hayattayken değer vermeliyiz. Öldükten sonra ne yapılsa anlamı yok. Ferdi kardeşim de hayattayken hak ettiği değeri görmeliydi."