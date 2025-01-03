Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ünlü sanatçının yakın dostu Hakkı Bulut, büyük üzüntüsünü dile getirdi. Tayfur’un kaybı nedeniyle duyduğu acıyı paylaşan Bulut, “Dünyaya geldik, elbet bir gün gideceğiz. Çok değerli bir sanatçıydı” dedi. Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve eski eşi Necla Nazır ile ilgili sorulara ise sessizliğini korudu.

Ferdi Tayfur’un büyük pişmanlığı: Müteahhitlik yatırımı

Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur’un yıllar önce müteahhitlik işine girmesinin ardından yaşadığı büyük pişmanlığı da açıkladı. Tayfur’un, iş yaptığı kişilerin güvenini kaybettiği ve bunun sonucunda büyük zorluklar yaşadığı bilgisini veren Bulut, Tayfur’un “Yaptığım daireleri, çalıştığım insan üzerine geçirdi. Onun azabını yaşıyorum” şeklindeki sözlerini aktardı.

Tuğçe Tayfur ile ilgili açıklama: "Allah evladın da hayırlısını versin"

Tuğçe Tayfur ile olan ilişkisi hakkında sessiz kalan Hakkı Bulut, sadece “Allah evladın da hayırlısını versin” diyerek, eski dostunun kızıyla ilgili daha fazla yorum yapmadı.