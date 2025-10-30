Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümü, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Arabesk müziğin sevilen sesi olarak tanınan sanatçının vefatının ardından, cinayet iddiaları gündeme geldi.

Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne giderek sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın, Güllü’nün “cinayete kurban gittiğini” öne sürerken, savcılığa sunduğu deliller arasında mesaj kayıtlarının da bulunduğunu iddia etti.

Tuğyan Ülkem Gülter: “Mesajlar bana ait ama annemi öldürmedim”

Ferdi Aydın’ın iddialarının ardından ifadesi alınan Tuğyan Ülkem Gülter, savcılıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gülter, mesajların kendisine ait olduğunu kabul etti ancak şu ifadeleri kullandı:

“Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama bu mesajları ara ara annemle tartıştığımız zamanlarda yazıyordum.

Annemi öldürmedim.”

Bu sözler, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, soruşturma süreci halen devam ediyor.

Güllü’nün oğlu hakkında da iddialar gündemde

Gazeteci Sevilay Yılman, “Ela Rumeysa ile Bu Sabah” programında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Yılman, Güllü’nün ölümünden yaklaşık üç ay önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den şiddet gördüğünü ve bu nedenle KADES uygulaması üzerinden yardım istediğini öne sürdü.

Bu iddialar, kamuoyunda Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi.

Güllü’nün çocuklarından duygulandıran paylaşım

Haklarındaki ağır iddialar sonrası sessizliğini bozan Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter, annelerinin vefatından sonra ilk kez Güllü ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Kardeşlerin, “anne sevgisi” temalı bu paylaşımları kısa sürede binlerce yorum aldı.

Sevenleri, “Ne olursa olsun annenizle olan anılarınız en değerli miras” ve “Güllü’yü böyle hatırlamak istiyoruz” yorumlarıyla destek verdi.

Güllü’nün mirası: Arabesk müziğin güçlü sesi

Gerçek adı Gülçin Ergülter olan Güllü, 1990’lı yıllarda seslendirdiği arabesk şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Kendine has yorumuyla müzik dünyasında iz bırakan sanatçı, sahne enerjisi ve güçlü sesiyle tanınıyordu.

Sevenleri, Güllü’nün vefatının ardından sosyal medyada sanatçının unutulmaz şarkılarını paylaşarak “Unutulmayacaksın Güllü” mesajlarıyla anmayı sürdürüyor.