Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor.

Enez'de uyuşturucu ele geçirildi Enez'de uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Kaynak: igf