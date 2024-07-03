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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!… pic.twitter.com/hOynwGdoIv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 3, 2024

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor.

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