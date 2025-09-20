Hatay’ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde bir düğünde, halay başı olmak isteyen bir kişi, şarkı söyleyen kadın soliste saldırdı. Şarkıcı Esin Solist, saldırıyı ve yaşadığı korkunç anları anlatarak, "Direkt boğazımı tuttu, on parmağı birden boğazımdaydı." dedi. O anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Düğünde tartışma çıktı

Akbez Mahallesi’ndeki düğünde davetliler arasında şarkı söyleme ve halay çekme nedeniyle tartışmalar yaşandı. Halay başı olmak isteyen bir davetli, şarkı söyleyen Esin Solist’i hedef aldı. Alkollü olduğu öne sürülen saldırgan, sahnede şarkı söyleyen Solist’e yaklaşarak, "Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğiz. Yoksa burayı taratırım" dedi. Teklifi kabul etmeyen Solist, saldırganın boğazını sıkmasıyla korkulu anlar yaşadı.

O anlar cep telefonlarına yansıdı

Saldırganın, Solist’in boğazını sıkmasının ardından davetliler ve görevliler müdahale ederek saldırganı uzaklaştırdı. Yaşanan arbede, çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

"Ne işimden vazgeçeceğim, ne de korkacağım"

Şikayetçi olan Esin Solist, saldırganın ifadesinin ardından serbest bırakıldığını belirtti ve yaşadığı korkuyu şöyle anlattı: "Şarkı söylerken davetlilerden biri gelip, bana, 'Karşıma geçip şarkı söyleyeceksin, ben ve akrabalarım halay çekeceğim. Yoksa burayı taratırım' dedi. Teklifini kabul etmeyince üzerime saldırdı. Saldırı anında, 'Buraya kadarmış' diye düşündüm. Davetliler ve görevli arkadaşlar beni saldırganın elinden güçlükle aldı."

Kadınların ve çalışan annelerin sesi olmak istedi

Esin Solist, açıklamasında şunları söyledi: "Gündüz bir ofiste çalışıyorum, akşamları da şarkı söyleyerek iki çocuğuma bakıyorum. Böyle bir olayın yaşanmaması, hiç olmaması gerekir. Hem kadınlar hem erkekler açısından utanç verici bir durumdu. Hiç kimsenin, gelinin ve damadın hayatlarında bir kez yaşayacakları bu özel günü bozma hakkı yok. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum. Devletimize güveniyorum, şikayetimi yaptım. Ne işimden vazgeçeceğim, ne de korkacağım."