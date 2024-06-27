Yaz aylarına damgasını vuracak yeni şarkısı "Allah Rahmet Eylesin" ile müzikseverlerin karşısına çıkan Yıldırım, Zafer Kerey'in kaleme aldığı sözler ve Turgay Saka'nın müziğiyle dinleyicisine büyük bir sürpriz yaptı.

Şarkının adıyla bile merak uyandıran "Allah Rahmet Eylesin", yenilikçi ve günümüz yaz sounduna uygun başarılı düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Bu düzenlemede, müzik dünyasının usta isimlerinden Atınç Tombak'ın imzası bulunuyor.

Hit şarkılarıyla beğeni topladı

Hale Yıldırım, söz ve müzik yazarı kimliğiyle de tanınıyor. Geçtiğimiz yıllarda ünlü DJ Birol Giray ile yaptığı "Görev İcabı" projesiyle çok konuşulan sanatçı, kendi yazdığı "Sen Çal Kapımı", "Azılı Düşman", "Senin Hesabın" gibi hit şarkılarıyla da büyük beğeni toplamıştı.

Yeni şarkısının klibi ise başarılı yönetmen Mustafa Özen tarafından çekildi. Klipte, sanatçının etkileyici güzelliği altın kaplama bir kafes içinde gözler önüne seriliyor. Klip çekimlerinde kullanılan Barış Avcı imzalı özel tasarım kostümler ise izleyicilere görsel bir şölen sunuyor.

Yeni bir döneme giriyor

Hale Yıldırım, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği yoğun sahne takvimiyle tanınıyor. "Allah Rahmet Eylesin" şarkısı, sanatçının kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor. Bu yeni çıkış, Türkiye müzik sahnesindeki varlığını daha da güçlendirecek ve hayran kitlesini genişletecek gibi görünüyor. Yıldırım'ın güçlü ve etkileyici sesi, şarkının atarlı sözleriyle birleşerek eğlenceli bir atmosfer yaratıyor. Bu enerji dolu şarkı, dinleyicileri yaz boyunca coşturacak.