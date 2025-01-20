Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 yıl önce kapatılan Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu, bugün yeniden faaliyete geçti. Başkonsolosluk, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle resmen açıldı. Halep, Suriye'nin en büyük ikinci şehri olarak, 12 yıl aranın ardından diplomatik faaliyetlere yeniden ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz ay Beşar Esad'ın yönetiminin sona ermesiyle, Halep'teki Türkiye Başkonsolosluğu'nun yeniden faaliyete geçmesi sağlandı. Bu gelişme, Türk diplomatik temsilciliğinin Suriye'nin en büyük ikinci şehri Halep'e yeniden dönmesinin önemli bir simgesi oldu. Ayrıca, Şam'daki Türk Büyükelçiliği'nin açılmasının ardından, Halep'teki başkonsoloslukta da Türk bayrağı göndere çekildi.

THY'nin Şam seferleri yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), 12 yıl sonra 23 Ocak Perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a ilk uçuşunu gerçekleştirecek. THY, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012 yılından bu yana Şam seferlerini askıya almıştı. 31 Mart 2012'den itibaren düzenli tarifeli uçuşlar yapılmıyordu. Ancak, 23 Ocak itibarıyla tekrar başlatılacak uçuşların bilet fiyatları dikkat çekiyor. 28 Ocak'taki uçuş için bilet fiyatı kişi başına 5 bin 273 TL olarak belirlendi.