İSTANBUL (AA) - Tüyap Fuarcılık Grubu, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği işbirliği ile düzenlenecek Carpet & Flooring Expo'nun (Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı) hazırlıkları sürüyor.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, ilk kez Aralık 2023'te gerçekleştirilen Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın yeniden düzenlenecek büyük buluşması için pazarlama çalışmalarının yanı sıra katılımcı kayıtları devam ediyor.

İlk fuardaki yoğun ilginin üzerine üç salon daha eklenen Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın gelecek buluşması, 7-10 Ocak 2025'te gerçekleşecek. 100 bin metrekare alanda dünya ve Türkiye'deki önde gelen halı şirketlerini, sektör profesyonellerini, tasarımcıları ve alıcıları yeniden bir araya getirecek fuara, Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi ev sahipliği yapacak.

Ziyaretçiler, etkinlikte halı ve zemin kaplama ürünlerinin en son yenilikleri ile renk ve materyal örneklerini bir arada görme fırsatı bulacak. Fuar, gelecek trendler konusunda ziyaretçileri bilgilendiren etkinliklere de sahne olacak.

11 salonda; el yapımı halı ve kilimlerden, makine yapımı halı, kilim ve paspaslara, seccade çeşitlerinden, tekstil zemin kaplamalara ve tekstil makine aksesuarlarına kadar halı dünyasına dair her şey, bir arada görülebilecek.

Fuar, markalı ve inovasyona dayalı ürünlerle yurt dışında yeni pazarlara açılmak ve var olan ilişkileri güçlendirmek isteyen Anadolu'dan firmalar için de büyük bir potansiyel barındırıyor. Fuarın ayrıca, hali hazırda 2,8 milyar dolara ulaşan halı ihracatının daha da artırılmasına büyük bir katkısı olacağı değerlendiriliyor.

Daha önce Aralık 2023'te düzenlenen fuara, 13 ülkeden 52'si yabancı olmak üzere 400 firma ve firma temsilciliği ile Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya bölgeleri başta olmak üzere 103 ülkeden 21 bin 284 ziyaretçi katılmıştı.



