İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışmaları yapacak. 3 Temmuz gecesi saat 23.00'te başlayacak olan çalışmalar, 8 Temmuz sabahı saat 05.00'te tamamlanacak.
Kadıköy yönü trafiğe kapalı
Asfalt yenileme çalışmaları süresince D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy yönü trafiğe kapalı olacak. Trafik akışı, gerekli uyarıcı levhalar ve işaretlerle yan yoldan sağlanacak. Beylikdüzü yönündeki sürücüler bu çalışmadan etkilenmeyecek.
İlk gün metrobüs yolundaki eski asfalt sökülecek ve yerine dayanımı yüksek yeni asfalt dökülecek. Asfaltın kuruması sonrası yol tekrar trafiğe açılacak.
Kaynak: Haber Merkezi