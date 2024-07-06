Bunlar da ilginizi çekebilir

Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 kara yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti de saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.

Bu kapsamda 3 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.00'te başlayan çalışmayla eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı.

Antalya'da "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi devam ediyor

Antalya'da "Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular" projesi devam ediyor

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.