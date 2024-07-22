Cep telefonuyla özçekim yaparken denize düştü

Geçtiğimiz akşam saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Nalan Kaya cep telefonuyla özçekim yaparken denize düştü. Kızın üzerinden bir tekne geçti ve bu esnada suyun üstünde hareketsiz yatan Kaya’yı fark eden Kaptan Hasan Mutlu, hemen harekete geçti.

Kaptan Mutlu, o anları şöyle anlattı: “Bir çığlık sesi duydum, ardından bir arkadaş yanıma gelip birinin denize atladığını söyledi. Hemen olaya müdahale ettim. Kızı denizde yüzüstü, hareketsiz ve bilinci kapalı halde buldum. Tekneye aldık, ilkyardım uyguladık. Önce ağzından deniz suyu, ardından kan gelmeye başladı. Kızın ciğerleri patlamış, bu yüzden kan gelmişti. Denizden 15 dakika kadar sonra çıkarıldı ve nefes almıyordu.”

Kalp masajı yaparak hayatını kurtarmaya çalıştılar

Kurtarma anını detaylandıran Mutlu, “Deniz polisi ve Sahil Güvenlik’i aradık. Kalp masajı yaparak hayatını kurtarmaya çalıştılar. Hemen ambulansa alındı ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şu an yoğun bakımda makinelere bağlı ve yaşama ihtimali çok düşük” dedi.

Mutlu, bu tür olaylarda deneyimli olduğunu belirterek, “Bu zamana kadar 20 kişi kurtardım ama bu olay beni en çok etkileyen olay oldu. Geceden beri uyuyamıyorum” şeklinde konuştu.

Bu trajik olay, güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Kaptan Hasan Mutlu’nun cesur ve hızlı müdahalesi, genç kızın hayatını kurtarmada önemli bir rol oynadı.