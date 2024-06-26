Geçen yıl 11 Aralık'ta Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olay esnasında Koca'nın beraberindeki iki kişi de yere düşen Meler'in kafasını tekmeledi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca ile Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin tutuklandı. Koca, 15 gün cezaevinde kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere 27 Aralık'ta tahliye edildi.

Dava süreci

Üç kişi hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' ve 'yasak alanlara girme' suçlamasıyla dava açıldı. Faruk Koca'ya ayrıca 'tehdit' suçlaması da yöneltilirken, sanık Osman Erkam Can hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından dava açıldı.

Tanık ifadeleri

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, şikayetçi Halil Umut Meler ve tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin katılmazken, tutuksuz sanık Osman Erkam Can ve avukatlar salonda hazır bulundu. Hakim dosyanın bu aşamasında tanıkların dinleneceğini belirterek, tanıklara söz verdi.

Hakim dosyanın bu aşamasında tanıkların dinleneceğini söyleyerek, Ankaragücü Spor Kulübü'nün Reklam ve Pazarlama Sorumlusu İsmail Develi'ye söz verdi. Develi, olay günü maçta bulunduğunu ifade ederek, "Olay anında başkanın hakeme vurduktan sonra kendisini uzaklaştıran bendim. Bizzat oradaydım, kesinlikle tehdit sözü duymadım. Söyleseydi yüzde yüz duyardım. Kalabalık olduğundan başka bir kişinin eylemini göremedim. Bilgim ve görgüm bundan ibaret" dedi. Ankaragücü Spor Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi olan tanık Hüseyin Aytekin ise "Kendimize ait akredite alanımız vardı ve buradan maçı izliyordum. Hemen saha kenarı bir yerdir. Faruk Koca'nın saha içine girdiği sırada hemen arkasından geldim. Kendisine fiziken en yakın kişilerden biriydim. Hakeme vurduğunu gördüm, tehdit sözü duymadım. Hiçbir şekilde konuşma geçmedi, söylese duyardım. Faruk Koca ile birlikte uzaklaştık, başka birinin eylemini görmedim" diye konuştu.

Ankaragücü Spor Kulübü protokol görevlisi Ahmet Öztürk de "Faruk Koca sinirlendiği için sahaya doğru gitti, ben de kendisinin üç dört saniye farkla arkasındaydım. Kendisini tutmak istedim çünkü nasıl bir durumda sahaya girdiğini bilemiyordum. Sahaya girdikten sonra hakeme vurduğunu bizzat gördüm, bir tehdit sözü duymadım. Yakınındaydım, vurduktan sonra kendisi zaten rahatsız olduğu için kendisine su getirdim. Uzaklaştırırken de herhangi bir söz dahi söylemedi. Olayın üzüntüsü içinde yüzündeki mahcubiyeti gördüm. Ben direkt Faruk Bey'in yanında olduğumdan başka şahısların eylemlerini görmedim" ifadelerini kullandı.

Adli Tıp raporu bekleniyor

Tanık beyanlarının ardından savcı, Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmesine karar verilmesini talep etti. Hakim talebi kabul ederek Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmesine hükmetti. Duruşma 2 Ekim'e ertelendi.