Ünlü oyuncu Halit Ergenç, menajeri Ayşe Barım hakkındaki tekelleşme iddialarına karşı çıkan bir açıklama yaptı. Barım ile 25 yıldır dost olan Ergenç, son dönemde hakkındaki suçlamaları ''ahlaksız senaryolar'' olarak nitelendirerek, Barım’ın tamamen haksız yere hedef alındığını vurguladı.

"Hiç hak etmediği bir durumda"

Halit Ergenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayşe Barım’ın dürüst ve işine bağlı bir insan olduğunu belirterek, ''Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır. Hiç hak etmediğini düşünüyorum Ayşe'nin. 20 civarında şirkete yapılan bir araştırma var, fakat tüm dikkatler sanki sadece ID İletişim üzerine yoğunlaşmış gibi. Bu yanlış bir algı. Bir insanın işini iyi yapması suç değildir.'' dedi.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir iddiaları

Barım hakkında çıkan ''reklam aşkı'' iddiaları da gündeme bomba gibi düşmüştü. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in, Barım’ın yönlendirmesiyle sahte bir ilişkilerini duyurdukları iddiaları üzerine Sarıkaya, yasal yollara başvurduğunu açıklamıştı. Mert Demir ise sosyal medya üzerinden benzer bir açıklama yapmış ve konu hakkında hukuki sürecin devam ettiğini belirtmişti.

Halit Ergenç, Barım’ın sektördeki başarısının ve dürüstlüğünün arkasında durarak, yaşanan olayların sektördeki zorluklarla ilgili genel bir yanlış anlamadan kaynaklandığını ifade etti. ''Birçok insanın işini doğru yapmaya çalıştığını, ancak bu ortamda her şeyin çok daha karmaşık hale geldiğini'' söyleyen Ergenç, sektördeki oturması gereken konulara dikkat çekti.