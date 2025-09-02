Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldıktan sonra teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni 19 gün sonra 68 metre derinlikte tespit edildi. Ancak cenazenin uzun süre denizde kalması nedeniyle çıkarma çalışmaları zorlukla ilerledi. Bu nedenle bedenden alınan bir parça, DNA testi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

TEKNE KAZASINDA YENİ İDDİALAR

4 Ağustos’ta Yalova’dan “Graywolf” isimli teknesiyle ayrılan 43 yaşındaki Halit Yukay’dan günlerce haber alınamamıştı. Tekne, Balıkesir’in Erdek açıklarında parçalanmış halde bulunmuş, ardından yürütülen aramalarda 19 gün sonra deniz dibinde Yukay’ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Yukay’ın teknesine bir kuru yük gemisinin çarpmış olabileceği ihtimali gündeme geldi. Sahil Güvenlik’in incelemelerinde, “Arel 7” isimli geminin ön kısmında belirgin sürtme ve darbe izleri tespit edildi.

GEMİNİN FOTOĞRAF VE GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Kazadan bir gün önce Çanakkale’de çekilen fotoğraflarda geminin önünde herhangi bir iz bulunmazken, 5 Ağustos’ta İzmit Limanı’nda kaydedilen görüntülerde geminin baş kısmında net sürtme izlerinin yer aldığı görüldü.

Ayrıca güvenlik kamerası kayıtlarında gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ile mürettebatın, limana yanaştıktan hemen sonra geminin baş tarafına giderek uzun süre izleri inceledikleri anlar da soruşturma dosyasına eklendi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Halit Yukay’ın ölümüne dair tüm ihtimalleri değerlendirirken, “Arel 7” gemisi ve seyir kayıtları mercek altına alındı. DNA incelemesinin ardından cenazenin kimliği kesinleşecek ve soruşturmanın seyrinde kritik bir aşamaya geçilecek.