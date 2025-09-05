Parçalanmış ve yarı batık teknesinin ardından başlatılan arama çalışmaları 30 gün sonunda sonuç verdi. Ceset, 68 metre derinlikte bulundu ve su yüzeyine çıkarıldı.

Yukay’ın cenazesi, Erdek açıklarında deniz dibinde tespit edildi. İlk teşhis, iş insanının sol kolundaki saat üzerinden yapıldı ve güvenlik kamerası görüntüleriyle kimliği doğrulandı. Yapılan incelemeler, cesedin su yüzüne çıkmamasının nedeninin karın boşluğundaki parçalanma olduğunu ortaya koydu. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netleşecek.

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalarını ertelemek zorunda kaldı. Havanın düzelmesiyle 29 Ağustos’ta kurtarma operasyonu başladı. Daha sonra bölgeye ulaşan TCG Alemdar gemisi ve özel eğitimli dalgıçlar, cenazeyi asansör sistemiyle su yüzeyine çıkardı.

Cenaze, Sahil Güvenlik botuyla Bandırma Limanı’na getirildi ve otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Halit Yukay’ın cenazesi ailesine teslim edilerek İstanbul’a götürüldü. İş insanının cumartesi günü toprağa verilmesi planlanıyor.

Olayla ilgili soruşturmayı Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. İlk değerlendirmelere göre, Yukay’ın “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni, otopsi sonuçlarıyla kesinleşecek.