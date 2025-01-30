Son dönemde, halk arasında “sarı serum” veya “atom” olarak bilinen vitamin takviyeli serumların kontrolsüz kullanımı nedeniyle yaşanan ölümler, kamuoyunda endişe yaratıyor. Adana ve Afyonkarahisar'da meydana gelen vakalar, bu uygulamaların tehlikelerini gözler önüne serdi.

Adana'da grip belirtileriyle eczaneye başvuran iki çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, eczane çalışanının hazırladığı ve içinde Novalgin ile çeşitli ilaçların bulunduğu bir serumun uygulanmasının ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Benzer bir olay da Afyonkarahisar'da yaşandı; 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan, grip şikâyetiyle gittiği özel bir klinikte uygulanan “sarı serum” sonrası fenalaşıp yaşamını yitirdi.

Sarı serum nedir?

Halk arasında bağışıklığı güçlendirdiği ve hastalıklara karşı direnci artırdığı düşünülen “sarı serum”, içinde vitaminler, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve kas gevşeticiler gibi çeşitli ilaçların bulunduğu bir karışım olarak biliniyor. Bu serumlar, bazı eczaneler ve özel kliniklerde doktor reçetesi olmadan hazırlanarak hastalara uygulanıyor. Ancak bu kontrolsüz uygulamalar, ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor.

Neden tehlikeli?

Uzmanlar, “sarı serum” uygulamalarının aşağıdaki nedenlerle tehlikeli olduğunu belirtiyor:

Alerjik reaksiyonlar: Serumun içeriğindeki bazı bileşenler, özellikle Novalgin ve belirli antibiyotikler, bazı bireylerde şiddetli alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Anafilaktik şok: Bu tür alerjik reaksiyonlar, hızlı bir şekilde nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve kalp durmasına yol açabilir.

Yanlış içerik ve doz aşımı: Serumun içeriği bilinçsizce hazırlanarak yanlış ilaçlar karıştırılabilir veya doz aşımı yapılabilir, bu da ölümle sonuçlanabilir.

Damar içi kullanımın tehlikesi: Damar yoluyla verilen ilaçlar, ani tepkilere neden olup hastanın birkaç dakika içinde hayatını kaybetmesine yol açabilir.

Ayrıca, steril olmayan koşullarda hazırlanan serumlar enfeksiyon riskini artırır ve özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda yüksek potasyum seviyeleri kalp durmasına neden olabilir.

Sağlık Bakanlığından uyarı

Vakaların artması nedeniyle Sağlık Bakanlığı, halk arasında “atom”, “vitamin serumu” veya “sarı serum” olarak bilinen uygulamalar konusunda vatandaşları uyardı. Bakanlık, bu tür bilinçsizce yapılan serum uygulamalarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, tıbbi müdahalelerin yalnızca yetkili sağlık kuruluşları tarafından yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Halk arasında 'atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır. Yalnızca belirli rahatsızlığı olan kişilerde hekim kontrolünde serum tedavisi uygulanır. Özellikle ciddi Sıvı kayıpları ile karşılaşılan durumlarda kullanılır. Damar yolu ile verilen vitaminler ciddi alerjik reaksiyona yol açabilir. Alerjik reaksiyon gelişmesi hayati tehlikeye neden olabilir. Bu durumda hastane ortamında acil tibbi müdahale gerekir.”

Prof. Dr. Şenol: Bilimsel bir temele dayanmıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Esin Şenol, “sarı serum” uygulamalarının bilimsel bir temele dayanmadığını ve ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor.

Bu tür uygulamaların sadece sağlık profesyonelleri tarafından, uygun koşullarda ve gerekli görüldüğünde yapılması gerektiğini vurgulayan Şenol, şunları söylüyor:

“Sarı serum / atom da derler… Şimdi glutathione, C vitamini (damardan verilince pek çok yan etkisi var) ve bazen kortizon katıyorlar… Oysa ‘atom’ dedikleri bu sıvıyı alıp işe gönderilmek yerine istirahat etmek gerek... Viral enfeksiyonlarda ‘istirahat’ şart.”