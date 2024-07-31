Halk Ekmek Fabrikası, artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatında bir düzenlemeye gitmek zorunda kaldı. Yeni fiyatlandırma kararı, Yönetim Kurulu tarafından alınarak yürürlüğe girdi. Üretilen ekmek, kar amacı gütmeksizin 7,5 TL’den satışa sunuluyor.

Maliyet artışları

Un: 50 KG, 2023 Temmuz’da 353 TL iken, 2024 Temmuz’da 720 TL oldu (%103,5 artış).

Maya: 2023 Temmuz’da 340 TL iken, 2024 Temmuz’da 450 TL oldu (%32,5 artış).

Tuz: 1 Ton, 2023 Temmuz’da 2.900 TL iken, 2024 Temmuz’da 3.400 TL oldu (%17,2 artış).

Buz: 25 KG, 2023 Temmuz’da 25 TL iken, 2024 Temmuz’da 55 TL oldu (%119 artış).

Kepek: 40 KG, 2023 Temmuz’da 220 TL iken, 2024 Temmuz’da 330 TL oldu (%50 artış).

Doğalgaz Faturası: 2023 Temmuz’da 82.000 TL iken, 2024 Temmuz’da 165.000 TL oldu (%101 artış).

Elektrik Faturası: 2023 Temmuz’da 8.500 TL iken, 2024 Temmuz’da 16.500 TL oldu (%95 artış).

Su Faturası: 2023 Temmuz’da 3.500 TL iken, 2024 Temmuz’da 13.000 TL oldu (%272 artış).

İşçi Maaşı: 2023 Temmuz’da 11.400 TL iken, 2024 Temmuz’da 25.000 TL oldu (%119 artış).

Sigorta Primi: 2023 Temmuz’da 2.379 TL iken, 2024 Temmuz’da 7.819 TL oldu (%227 artış).

Fiyatların üzerindeki etki

Halk Ekmek, birçok şehirde ekmek fiyatlarının 8-10 TL arasında değiştiği bir ortamda, Salihli’de 7,5 TL’den satış yapmayı sürdürüyor. Ancak, maliyetlerdeki soluksuz artışlar nedeniyle ekmek, hala zararına satılmakta.

Halk Ekmek Fabrikası, bu fiyat artışının zorunlu olduğunu ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama amacını sürdürdüğünü belirtti. Maliyetlerin sürekli artış göstermesi nedeniyle, ekmek satışlarının zararına devam ettiği ifade edildi.