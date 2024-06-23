İzmir Büyükşehir Belediyesi Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda sadece çölyak hastalarının tüketebileceği yeni bir ekmek üretildi. Ekmek, 10 Haziran itibariyle satışa sunuldu. Fenilketonüri (PKU) hastaları ise üretimi devam eden glütensiz ekmekten faydalanmaya devam edebiliyor.



Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Ali Kalmış, “Fabrikamızda 2010 yılından itibaren glütensiz ekmek üretimi gerçekleştirmekteydik. Ancak bu ürün hem fenilketonüri hem de çölyak hastalarının ortak kullanacağı şekildeydi. Özellikle çölyak hastalarının isteği ve haklı talepleri bizi yeni bir arayışa itti. Bu ürünümüz sadece çölyak hastalarının kullanımına göre reçete edildi. 10 Haziran itibariyle satışa başladık” dedi.

Mevcut olan fenilketonüri ve çölyak hastalarının ortak tüketebildiği glütensiz ekmekle sadece çölyak hastaları için üretilen yeni ürün arasındaki duruma dikkat çeken Ali Kalmış, “Önceki ekmekte protein kullanamıyorduk ancak çölyak hastaları için böyle bir durum söz konusu değildi. ‘Siz bunu farklı üretirseniz seviniriz’ dediler. Arkadaşlarımız yaklaşık 3 ay süren AR-GE çalışmaları yaparak deneme üretimleri gerçekleştirdiler. Yeni bir reçete oluşturuldu, beğeni topladı. İnsanlarımız çok memnun kaldılar. Kendilerine has bir ürün olduğunu, hiç ısıtmadan tüketebilecekleri için sevinç duyduklarını belirttiler. Tadının, kokusunun, görüntüsünün çok daha farklı olduğunu ve memnun kaldıklarını aktardılar. Fenilketonüri hastaları ise mevcuttaki ekmeği almaya devam edecek. Yeni ürün sadece çölyak hastaları için olacak. Mevcut ürünümüzle aynı fiyattan, yani 25 TL’den satışa sunulacak” diye konuştu.

Mevcut ürünle aynı fiyat

Halk Ekmek Fabrikası, Türkiye’nin zorlu ekonomik şartlarında halka ucuz ve sağlıklı ekmek sunuyor. Her gün el değmeden üretilen 120 bin ekmek, 93 Halk Ekmek büfesi aracılığıyla yurttaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 5 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdar ekmekleri 18 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger tipi ekmek 25 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 50 lira bedelle satışa sunuluyor. Yeni ürün glütensiz (çölyak) tost ve hamburger tipi ekmek de 25 lira fiyatla vatandaşla buluşuyor.

Fabrikada çölyak ve fenilketonüri (PKU) hastaları için, tost ve hamburger olmak üzere iki tip glütensiz ekmek üretimi yapılıyor. Glütensiz ekmek çeşitleri ve karakılçık ekmeği sipariş üzerine Halk Ekmek büfelerinden, Grand büfelerinden temin edilebiliyor; ayrıca kargo ile vatandaşlara ulaştırılıyor.