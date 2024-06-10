İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü şoförüne saldırarak kazaya neden olan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, B.A.I. (25), 34 HO 2235 plakalı, Taksim-Ortaköy DT2 seferini yapan özel halk otobüsünün şoförü Mehmet G'ye "Zincirlikuyu'dan geçer mi?" diye sordu.

Otobüs şoförü ise kendisinin Taksim istikametine gittiğini söyledi. İkinci defa sorduktan sonra aynı cevabı alan şüpheli, bu sefer şoförü darp etmeye başladı.

Bu sırada araç kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada, otobüste hasar oluştu.

Yapılan incelemede, saldırgan B.A.I'nın aracın sefer uydu ekranına tekme atarak zarar verdiği belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlının "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.