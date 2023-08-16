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Yıldırımın isabet etti, orman yandı

Yıldırımın isabet etti, orman yandı

Bu arada kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansırken, polis soruşturma başlattı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza , saat 10.30 sıralarında, Kepez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Nurullah Çatpınar idaresindeki özel halk otobüsü sol şeritte ilerlerken, sağ şeritten sola ani manevra yapan H.A. idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada, iş makinesi operatörü ve halk otobüsünde bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 yolcu yaralandı.