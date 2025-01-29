İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker, "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gözaltına alınmıştı. Pehlivan, Selek ve Asker’in adli kontrol talebiyle serbest bırakılması talep edilirken, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’un da ifadeye götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ