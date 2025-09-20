Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Halk TV'nin satılacağına dair çıkan iddialara sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaptı. Mahiroğlu, "Halk TV'yi satın almak isteyenler yaratıcı olsun" diyerek, bu tür iddiaların komplo teorisi olduğunu vurguladı.

"Halk TV milyonlarındır"

Son günlerde sosyal medya hesapları ve bazı çevreler tarafından Halk TV'nin satılacağı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, söz konusu iddialara X hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Mahiroğlu, iddiaların "trol ve kiralık kalemler" tarafından üretilen komplo teorileri olduğunu belirterek, "Halk TV’yi takıntı haline getirmiş troller ve kiralık kalemler, son günlerde yine efendilerinden aldıkları talimatla birbirlerini kıskandıracak komplo teorileri üretiyorlar" dedi.

"Cafer Mahiroğlu yaşadığı sürece..."

Mahiroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cafer Mahiroğlu yaşadığı sürece kimse Halk TV’yi satın alamaz, çünkü Halk TV sadece Mahiroğlu’nun değildir. Halk TV, iyi gününde de kötü gününde de yanında duran milyonlarındır" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Halk TV'nin satışının söz konusu olmadığını ve halkın sahip olduğu bir medya kuruluşu olduğunu vurgulayan güçlü bir mesaj oldu.

"Daha yaratıcı olun"

Mahiroğlu, açıklamasında son olarak, "Her sıkıştığınızda aynı senaryoyu yazmayın, daha yaratıcı olun" diyerek, sürekli aynı iddialarla Halk TV’yi hedef alan çevrelere eleştirilerde bulundu. Mahiroğlu'nun bu sözleri, Halk TV'yi hedef alan iddiaların aslında basit komplo teorilerinden ibaret olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.