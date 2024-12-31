Halk TV, Flash TV ile ilgili yayılan hisse devri söylentilerine yanıt verdi. Yapılan açıklamada, devrin söz konusu olmadığı ve her şeyin eski düzeninde devam ettiği belirtildi.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından Flash Haber’i satın alma süreciyle ilgili açıklama yaptı. Hisse devri için yazılı çağrı yapılmasına rağmen muhataptan herhangi bir cevap alınamadığı belirten Mahiroğlu, şunları yazdı:

“Satış sürecinde; şirket incelemesi ve devir süreçleri belli tarihlere bağlanarak her aşamayı tarif eden birkaç protokol imzalanmış, avukatlar huzurunda ödeme de yapılmıştır. Karşılıklı imza altına alınan bu protokollere binaen devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu. Ödeme yapıldıktan üç gün sonra satış sürecinde herhangi bir sorun görülmediğinden Flash Haber’in Yönetim Kurulu Başkanı ile de konuşulup bir açıklama kaleme alınmış, Onun da onayıyla Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığı duyurulmuştur. Protokol gereği 30 Kasım 2024’te avukatımız karşı taraf avukatlarına hisse devri için yazılı çağrı yapmasına rağmen muhataptan herhangi bir cevap alınamamıştır.”

Kamuoyuna duyuru



25 Kasım’da Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştum. Bazı haber sitelerinde Flash Haber’i almaktan vazgeçtiğimiz yönünde haberler çıktı. Böyle bir şey bizim açımızdan sözkonusu değildir.



Peki ne oldu?



Satış sürecinde; şirket incelemesi ve devir… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) December 31, 2024