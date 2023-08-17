Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki milli pasör gelecek sezon da Halkbank forması giyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, Halkbank ailesinde kalacak olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Mavi-beyazlı takımla CEV Kupası şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi 3'üncülüğü yaşadığına dikkati çeken Aslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk hedefimiz Süper Kupa’yı müzemize kazandırmak. AXA Sigorta Efeler Ligi, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde zor, zor olduğu kadar da enteresan bir yarış bizi bekliyor. Bu yarışın içinde olmak, üstelik de iddialı bir şekilde yer almak elbette beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah bu sene hedeflerimize ulaşır ve şampiyon olarak camiamızı mutlu ederiz."