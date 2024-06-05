Çevre Mühendisleri Odası'nın raporuna göre, İzmir'in su kaynakları ve havası ciddi şekilde kirlenmiş durumda. Güleş, yapılan bilimsel araştırmaların, kamu kuruluşlarının değerlendirmelerinin ve TÜİK istatistiklerinin ortaya koyduğu gerçeklerin endişe verici olduğunu belirtti. Yüzey ve yeraltı sularının büyük kısmının kirlendiğini vurguladı.

"Yaşam kalitemizi etkiliyor"

Şube Başkanı Güleş, kentlerdeki hava kirliliği artışına dikkat çekerek, çevre sorunlarının yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

Gediz, Küçük Menderes ve Kuzey Ege Havzaları'ndaki su kalitesinin en kötü seviyede olduğunu vurgulayan Güleş, planlanan önlemlerin kısa ve orta vadede yetersiz kalabileceğine dikkat çekti.

Altyapı sorunları

Kentleşme, artan kentsel göç ve altyapı yetersizliklerinin su kayıpları, seller ve koku problemleri gibi sorunlara yol açtığını belirten Güleş, durumun ciddiyetine vurgu yaptı.