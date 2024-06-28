Haluk Bilginer, Elizabeth Moss'un başrolünde yer aldığı “The Veil” dizisine konuk oyuncu olarak katıldı.

Steven Knight’ın yönettiği dizide Bilginer, “Mr. Demir” karakterini canlandırdı.

Emmy ödüllü Elizabeth Moss'un başrolünde yer aldığı altı bölümlük “The Veil”de Yumma Marwan, Dali Benssallah, Josh Charles rol alıyor.

Çekimlerinin bir bölümünün İstanbul'da gerçekleştirildiği “The Veil”, iki kadın arasındaki yalanlar ve gerçekler üzerine kurulu ölümcül bir oyunu konu ediniyor.

The Veil

İki kadının İstanbul'dan Paris ve Londra'ya seyahat ettiği ve içlerinden birinin diğerinin ifşa etmesi gereken bir sırra sahip olduğu, potansiyel olarak ölümcül bir gerçek ve yalan oyununu konu alan bir gerilim dizisi.

Steven Knight tarafından yazılan , yapımcılığını FX Productions'ın üstlendiği “The Veil”in başrollerinde Elisabeth Moss ve Yumna Marwan'ın yer alıyor. Dizinin prömiyeri 30 Nisan 2024'te Hulu'da FX'te yapıldı.