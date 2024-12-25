Sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada kendisine yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan eski manken Deniz Akkaya hakkında açtığı davadan vazgeçti. Levent’in şikayetinden geri çekilmesinin ardından, Akkaya hakkındaki dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından düşürüldü.

Şikayetinden vazgeçti, davada son durum

Levent’in avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Duruşmada, Akkaya’nın avukatı da şikayetçi olmayı kabul ettiklerini ifade etti. Cumhuriyet Savcısı, Haluk Levent’in şikayetten vazgeçmesiyle, davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme de, Levent’in şikayetinden vazgeçmesi üzerine davanın düşürülmesine karar verdi.

Deniz Akkaya’nın sosyal medya paylaşımları

Deniz Akkaya, 2024 yılında sosyal medya hesapları üzerinden Haluk Levent’i “hırsız”, “nitelikli dolandırıcı” ve “depremzedelerin parasını çalıyor” gibi ifadelerle suçlamıştı. Bu paylaşımlar üzerine Levent, Akkaya hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve hakaretle suçlanan Akkaya, 3,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen bir dava ile karşı karşıya kalmıştı.

Akkaya’nın savunması

Deniz Akkaya, ifadesinde amacının halkı bilgilendirmek olduğunu belirterek, AHBAP Derneği’ne yapılan bağışların doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığı hakkında ciddi iddiaların ortaya çıktığını savundu. Akkaya, paylaşımlarını sadece bu iddiaların kamuoyuna duyurulması amacıyla yaptığını ifade etti.

Tüm bu gelişmelerin ardından, Haluk Levent’in şikayetinden vazgeçmesiyle dava düşürülmüş oldu.